Euphoria | Zendaya anticipa cosa aspettarsi dalla terza stagione

Zendaya riflette sulla terza stagione di Euphoria e, in attesa che partano le riprese, l'attrice ha ammesso cosa le piacerebbe vedere nei prossimi episodi, non soltanto per Rue. Il futuro di Zendaya sembra essere scritto tra le stelle. L'attrice, nominata per una seconda volta agli Emmy Awards, brilla di una luce tutta sua e incassa un successo dopo l'altro. Ma il ruolo che più le ha permesso di scavare affondo dentro di sé è quello assegnatole in Euphoria. Il suo personaggio, Rue, ha diversi demoni interiori che spesso prendono il sopravvento creando terra bruciata attorno a sé. Nel corso della seconda stagione, la serie TV l'ha spinta verso un fondo da cui è stato difficile rialzarsi. Eppure Rue ce l'ha fatta e si spera che anche quando tornerà con ...

