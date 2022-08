Elezioni 2022: Cucchi candidata a Firenze, Soumahoro a Modena (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilaria Cucchi sarà candidata nel collegio uninominale per il Senato a Firenze, Aboubakar Soumahoro nel collegio uninominale per la Camera a Modena. Entrambi saranno alla guida delle liste in più di un collegio uninominale. L’annuncio, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022, è arrivato oggi in occasione della presentazione del programma dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilariasarànel collegio uninominale per il Senato a, Aboubakarnel collegio uninominale per la Camera a. Entrambi saranno alla guida delle liste in più di un collegio uninominale. L’annuncio, in vista dellepolitiche del 25 settembre, è arrivato oggi in occasione della presentazione del programma dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana. L'articolo proviene da Italia Sera.

