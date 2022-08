Concorsi Regione Lazio, 584 posti nei Centri per l’impiego (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022 sono stati pubblicati i tre bandi dei nuovi Concorsi Regione Lazio per l’assunzione di 584 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro e per il Servizio NUE 112. Le selezioni sono aperte sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai laureati. I posti messi a bando, infatti, sono distribuiti come segue per profilo professionale: 295 posti di esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D a tempo pieno ed indeterminato per i Centri per l’impiego; 249 posti di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022 sono stati pubblicati i tre bandi dei nuoviper l’assunzione di 584 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento deipere le politiche attive del lavoro e per il Servizio NUE 112. Le selezioni sono aperte sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai laureati. Imessi a bando, infatti, sono distribuiti come segue per profilo professionale: 295di esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D a tempo pieno ed indeterminato per iper; 249di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i ...

