CICLISMO: BERNAL E DUMOULIN, LE DUE FACCE DEL PEDALE (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non hanno la stessa età, ma hanno vinto in epoche assai vicine tra loro. Hanno condiviso gioie e dolori, seppur sempre da avversari, hanno vissuto grandi giri e corse di un giro consapevoli di doversi guardare bene da ciò che faceva l’altro, per non rischiare di lasciargli troppo spazio. Hanno saputo interpretare la bici come pochi altri, sperimentare il vuoto creato da incidenti e infortuni che ne hanno messo a repentaglio la carriera. E oggi che avrebbero potuto vedere incrociarsi nuovamente le loro strade, Egan BERNAL e Tom DUMOULIN si risvegliano sapendo che non si ritroveranno più in un nessun villaggio di partenza, benché le loro vite dentro e fuori lo sport sono arrivate decisamente a un punto di svolta. Perché nei giorni in cui BERNAL ha finalmente rivisto la luce, tornato in sella in una competizione ufficiale a quasi un anno ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non hanno la stessa età, ma hanno vinto in epoche assai vicine tra loro. Hanno condiviso gioie e dolori, seppur sempre da avversari, hanno vissuto grandi giri e corse di un giro consapevoli di doversi guardare bene da ciò che faceva l’altro, per non rischiare di lasciargli troppo spazio. Hanno saputo interpretare la bici come pochi altri, sperimentare il vuoto creato da incidenti e infortuni che ne hanno messo a repentaglio la carriera. E oggi che avrebbero potuto vedere incrociarsi nuovamente le loro strade, Egane Tomsi risvegliano sapendo che non si ritroveranno più in un nessun villaggio di partenza, benché le loro vite dentro e fuori lo sport sono arrivate decisamente a un punto di svolta. Perché nei giorni in cuiha finalmente rivisto la luce, tornato in sella in una competizione ufficiale a quasi un anno ...

