sportli26181512 : Arbitri Serie B: Bari-Palermo a Camplone, Pezzuto per Genoa-Benevento. Tutte le designazioni: Si rendono noti i nom… - sportli26181512 : Arbitri Serie A, le designazioni per la 2^ giornata: Ghersini dirigerà la sfida di sabato sera tra Inter e Spezia,… - Luxgraph : Serie B, arbitri: Perugia-Parma a Serra. Bari-Palermo a Camplone - serieB123 : Serie B, arbitri: Perugia-Parma a Serra. Bari-Palermo a Camplone - sportli26181512 : Serie B, Bari-Palermo: dirige Camplone. Genoa-Benevento: Pezzuto: Designati gli arbitri in vista della seconda gior… -

Si rendono noti i nominativi di, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di andata del Campionato diA 2022/23 in programma domenica 21 agosto. TORINO - LAZIO Sabato ...... iniziata nel 1994 e proseguita con la direzione di gare fino alla Lega Pro, con anche qualche presenza come quarto ufficiale inB. Ex componente del Cra (Comitato regionale) e Menor ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23 ...