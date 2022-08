Andrea Zanella, l'imprenditore eroe morto dopo avere salvato padre e figlio in mare (Di mercoledì 17 agosto 2022) E' morto da eroe, dopo avere salvato due sconosciuti che rischiavano di annegare. E' scomparso così Andrea Zanella, imprenditore padovano di 68 anni. L'uomo era in vacanza a Porto Ercole, in provincia di Grosseto. Era in spiaggia... Leggi su today (Di mercoledì 17 agosto 2022) E'dadue sconosciuti che rischiavano di annegare. E' scomparso cosìpadovano di 68 anni. L'uomo era in vacanza a Porto Ercole, in provincia di Grosseto. Era in spiaggia...

zaiapresidente : Andrea Zanella, 68 anni, titolare del negozio “Zanella dal 1954” di via Zabarella a PD, si trovava insieme alla mog… - PattiGiuliani : Salva due persone in mare, poi il malore: muore nel grossetano l'imprenditore Andrea Zanella - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Con due bypass, si tuffa, salva papà e figlio poi muore L'incredibile gesto di Andrea Zanella, 68 anni - AdriMCMLXI : Con due bypass, si tuffa, salva papà e figlio poi muore L'incredibile gesto di Andrea Zanella, 68 anni - Gazzettino : Si tuffa per salvare due bagnanti e muore, commercio in lutto per Andrea Zanella: «Una perdita per la nostra città» -