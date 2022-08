(Di martedì 16 agosto 2022)– Tragico pomeriggiodi, dove un bagnante di mezz’età èa seguito di un presunto malore. L’era sugli scogli dellaSenape quando, all’improvviso, intorno alle 18.30, si sarebbe accasciato, cadendo in acqua. Soccorso dai presenti e daldel lotto vicino, che stava per finire il turno, il bagnante è stato subito portatobattigia. Vani, però, i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario intervenuto con l’ambulanza: per l’non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche la Guardia Costiera e la Polizia di Stato. La Senape è una delle spiagge libere di competenza municipale i cui servizi (di salvataggio, ma ...

ilfaroonline : Tragedia a Ostia, morto un uomo sulla spiaggia libera senza bagnino -

Il Faro online

... seconda solo alla Roma Nord - Viterbo e la Roma -Lido nella lista delle 10 linee peggiori d'Italia. La denuncia di Legambiente: " Ogni giorno è una" " Viaggiare in Circumvesuviana ...Esce di casa per raccogliere fiori ma viene trovata morta in una scarpata . Lasi è consumata nella tarda serata di lunedì ad Alvito dove una donna di 56 anni, Paola Spalvieri residente a Roma ma originaria della Valle di Comino, ha perso la vita in circostanze ... Tragedia a Ostia, morto un uomo sulla spiaggia libera senza bagnino Tragedia in mare questa sera a Ostia, dove un uomo che stava facendo il bagno improvvisamente si è trovato in difficoltà, forse a causa di un malore. L’uomo è stato soccorso da alcuni bagnanti, che lo ...Il 25enne è stato trasportato al "Grassi" dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore ...