“Si è buttato in mare per salvare i figli”, il racconto della tragedia di Castel Volturno (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Si è buttato a mare per salvare i tre figli che stavano per essere portati via dalla corrente l’uomo, un ghanese, che si era recato con i suoi ragazzi minori sulla spiagga libera a Castel Volturno e che poi è morto insieme al più piccolo dei tre. Lo hanno riferito i testimoni che erano sulla spiaggia. Il papà, appena ha visto i ragazzi in difficoltà a causa del mare mosso e delle onde, non ha esitato a tuffarsi ma è andato in difficoltà. A quel punto anche altri bagnanti si sono buttati in acqua e anche i bagnini dei lidi vicini. Sono stati chiamati i soccorsi di Guardia Costiera e Vigili dei Fuoco. Due ragazzi di 10 e 13 anni sono stati portati in ospedale mentre il bimbo di 6 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Si èperi treche stavano per essere portati via dalla corrente l’uomo, un ghanese, che si era recato con i suoi ragazzi minori sulla spiagga libera ae che poi è morto insieme al più piccolo dei tre. Lo hanno riferito i testimoni che erano sulla spiaggia. Il papà, appena ha visto i ragazzi in difficoltà a causa delmosso e delle onde, non ha esitato a tuffarsi ma è andato in difficoltà. A quel punto anche altri bagnanti si sono buttati in acqua e anche i bagnini dei lidi vicini. Sono stati chiamati i soccorsi di Guardia Costiera e Vigili dei Fuoco. Due ragazzi di 10 e 13 anni sono stati portati in ospedale mentre il bimbo di 6 ...

