Serie A, prima giornata da dimenticare per i portieri: da Maximiano a Radu, che disastri! (Di martedì 16 agosto 2022) prima giornata da dimenticare per i portieri di Serie A. Dal rosso rimediato dopo 6' da Maximiano nel suo debutto con la Lazio, per avere... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022)daper idiA. Dal rosso rimediato dopo 6' danel suo debutto con la Lazio, per avere...

OptaPaolo : 0 - La prima giornata di campionato si è conclusa senza neanche un pareggio per la quarta volta nella storia della… - Corriere : Chi è Radu, il portiere della Cremonese: la sorella morta a 14 anni, la fidanzata, le papere... - OptaPaolo : 5 - Il #Napoli ha segnato per la prima volta nella sua storia piú di 4 gol in un match di debutto stagionale in Ser… - BisInterista : In proiezione le prima 4 della Serie A sono Juventus, Inter, Napoli e Roma - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #SerieA, prima giornata da dimenticare per i portieri: da Maximiano a Radu, che disastri! -