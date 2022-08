“Ricoverato in ospedale”. Renato Pozzetto, un malore: le sue condizioni (Di martedì 16 agosto 2022) Brutte notizie per Renato Pozzetto, che è stato colpito da un malore. Questa la notizia circolata in queste ore e che sta ovviamente mettendo in ansia i suoi fan. Il popolare attore è stato Ricoverato in ospedale ed è tuttora presente all’interno della struttura sanitaria. Precisamente, è stato disposto il suo trasferimento all’interno del nosocomio di Circolo di Varese. A riferire maggiori dettagli sono stati alcuni siti della Lombardia, più nello specifico Prealpina.it e anche Varese News. Renato Pozzetto è stato dunque colto da questo malore improvviso, che lo ha costretto alle cure dei sanitari. I medici hanno ritenuto opportuno che fosse Ricoverato in ospedale per cercare di tenere sotto controllo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Brutte notizie per, che è stato colpito da un. Questa la notizia circolata in queste ore e che sta ovviamente mettendo in ansia i suoi fan. Il popolare attore è statoined è tuttora presente all’interno della struttura sanitaria. Precisamente, è stato disposto il suo trasferimento all’interno del nosocomio di Circolo di Varese. A riferire maggiori dettagli sono stati alcuni siti della Lombardia, più nello specifico Prealpina.it e anche Varese News.è stato dunque colto da questoimprovviso, che lo ha costretto alle cure dei sanitari. I medici hanno ritenuto opportuno che fosseinper cercare di tenere sotto controllo la ...

