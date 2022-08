Renzi risponde a Di Maio: “Io estremista?” (Di martedì 16 agosto 2022) Matteo Renzi risponde a Luigi Di Maio, che lo aveva accusato di essere un estremista. “L’uomo dei Gilet Gialli, di Bibbiano e dell’impeachment a Mattarella mi accusa di essere estremista? Questo mi fa cascare letteralmente le braccia”, ha detto Renzi. Renzi risponde a Di Maio: cos’è successo? Nei giorni scorsi, Luigi di Maio ha accusato Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 agosto 2022) Matteoa Luigi Di, che lo aveva accusato di essere un. “L’uomo dei Gilet Gialli, di Bibbiano e dell’impeachment a Mattarella mi accusa di essere? Questo mi fa cascare letteralmente le braccia”, ha dettoa Di: cos’è successo? Nei giorni scorsi, Luigi diha accusato

Billa42_ : Renzi risponde a Di Maio: 'Io estremista?' - DM_Deluca : RT @salvini_giacomo: Domenica sul Fatto abbiamo raccontato che il centrodestra sta cercando sponde tra i centristi - Renzi e gli ex Forza I… - guiodic : RT @salvini_giacomo: Domenica sul Fatto abbiamo raccontato che il centrodestra sta cercando sponde tra i centristi - Renzi e gli ex Forza I… - MattiaGallo17 : RT @salvini_giacomo: Domenica sul Fatto abbiamo raccontato che il centrodestra sta cercando sponde tra i centristi - Renzi e gli ex Forza I… - salvini_giacomo : Domenica sul Fatto abbiamo raccontato che il centrodestra sta cercando sponde tra i centristi - Renzi e gli ex Forz… -