Rania di Giordania, capelli: anche le regine amano la combinazione coda bassa e ciuffo ribelle (Di martedì 16 agosto 2022) Rania di Giordania: ecco il suo hair look estivo (Ipa) Non sbaglia un colpo, Rania di Giordania. Neanche in estate, neanche nelle occasioni più informali. Poche donne riescono a unire semplicità e raffinatezza in un unico hair look come la regina mediorientale. Lei lo fa con quella sua eleganza innata che la contraddistingue. In visita all’incubatore Livinc, la testa coronata, una delle più imitate in fatto di beauty look, ha sfoggiato un’acconciatura estiva davvero easy. Una coda bassa con ciuffo ribelle sul viso, spesso domato dagli occhiali da sole sulla testa. La più semplice delle acconciature resa chic da pochi e semplicissimi dettagli. Rania di Giordania: la ... Leggi su amica (Di martedì 16 agosto 2022)di: ecco il suo hair look estivo (Ipa) Non sbaglia un colpo,di. Nein estate, nenelle occasioni più informali. Poche donne riescono a unire semplicità e raffinatezza in un unico hair look come la regina mediorientale. Lei lo fa con quella sua eleganza innata che la contraddistingue. In visita all’incubatore Livinc, la testa coronata, una delle più imitate in fatto di beauty look, ha sfoggiato un’acconciatura estiva davvero easy. Unaconsul viso, spesso domato dagli occhiali da sole sulla testa. La più semplice delle acconciature resa chic da pochi e semplicissimi dettagli.di: la ...

vogue_italia : Sapete che cos'è il coat dress? Per scoprirlo guardate il look di Rania di Giordania ?? - fabius10scudi : @costa_costa1967 @AntonioBergami4 Lo sono pure i due “papabili” per sostituire Johnson in UK, così me la Regina Ran… - asrolabio69 : @Federissao Dopo la Regina Rania…Avv Federico di Giordania?? - vogue_italia : Sarà il royal weeding più spettacolare dell'anno nel mondo islamico: la principessa Iman, figlia di Rania di Giorda… -