Nuoto, Alberto Razzetti: "Contento per la medaglia, ma nel finale sono crollato e mi sono giocato l'argento" (Di martedì 16 agosto 2022) Arriva la medaglia di bronzo per Alberto Razzetti nella finale dei 200 farfalla dei Campionati Europei 2022 di Nuoto in corso di svolgimento a Roma, ma l'andamento della sua prova è stato quanto mai particolare. Nella piscina del Foro Italico, infatti, il nostro portacolori ha impressionato nella fase centrale della prova, salvo poi crollare negli ultimi 25 metri, rischiando di scivolare addirittura fuori dal podio. La medaglia d'oro, come ampiamente preventivato, è andata al favoritissimo magiaro Kristof Milan in 1:52.01, davanti al connazionale Richard Marton staccato di 2.77, mentre come detto al terzo posto ha toccato Alberto Razzetti in 1:55.01, con soli 16 centesimi su Giacomo Carini. Il commento del nativo di Lavagna al termine della gara:

