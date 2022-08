Lutto a “Tu sì que vales” | protagonista morta a soli 48 anni | non ce l’ha fatta

(Di martedì 16 agosto 2022) Una triste notizia ha sconvolto “Tu si que”. La trasmissione è stata colpita da unnelle ultime ore, che ha lasciato senza parole lo staff del programma e il pubblico. Solamente dieci giorni fa aveva scoperto di avere una grave malattia, cheuccisa nel giro di pochissimo tempo. (continua a leggere dopo le foto)a “Tu sì que”,48Una grave perdita per il programma “Tu si que”. A perdere la vita è stata una delle componenti del trio comico Ciciri e Tria, che si chiamava Anna Rita Luceri. A rivelare tutti i dettagli è stato il “Quotidiano di Puglia”. Da qualche tempo la donna non stava bene. Al Salent Show del 31 luglio lei non era comparsa neanche sulla ...

zazoomblog : “Dolore per tutti noi”. Lutto a Tu sì que vales: ha fatto divertire il pubblico poi la malattia - #“Dolore #tutti… - infoitcultura : Tu Si Que Vales a lutto: la protagonista è morta a soli 48 anni -

... Amici e Tu sivales (le cui registrazioni sono già iniziate e hanno visto la presentatrice perdere le staffe ) per poi condurre la prossima edizione di C'è posta per te. Ha ammesso però che il ...Ha anche anticipato ciò che le è accaduto ultimamente durante le registrazioni di Tu sivales. ... "Unmai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un ...Il programma Tu Si Que Vales ha avuto un bruttissimo lutto: è morta all'improvviso l'amata protagonista, che aveva solo 48 anni.Maria De Filippi come non l'avete mai sentita: tra lutti mai superati e dipendenze, la regina di Mediaset è uscita allo scoperto ...