L'editore de L'Espresso dice che non si candiderà con Berlusconi (Di martedì 16 agosto 2022) Sarebbe stato un Espresso amaro da buttare giù. Danilo Iervolino, come vi avevamo raccontato qualche tempo fa, è il nuovo editore de L'Espresso, dopo l'acquisizione dal gruppo GEDI. Nelle ultime ore, alcuni rumors di stampa lo avevano dato come sicuro candidato nelle liste di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi, soggetto di numerosissime inchieste del settimanale, sin dagli anni della sua discesa in campo. Insomma, sarebbe stato un cortocircuito mass-mediologico ed editoriale non da poco. Tuttavia, la notizia si è rivelata infondata, smentita dallo stesso Danilo Iervolino che, oltre a essere editore, è anche il presidente della Salernitana (altro tratto in comune che lo collega a Berlusconi, anch'egli presidente del Monza, squadra al suo primo anno nella massima serie).

Travagliato : RT @Michele_Arnese: Il nuovo editore del settimanale L'Espresso, Danilo Iervolino, si candida in Forza Italia. Ps: non è una notizia di Ler… - ShakaAlek : RT @Michele_Arnese: Il nuovo editore del settimanale L'Espresso, Danilo Iervolino, si candida in Forza Italia. Ps: non è una notizia di Ler… - alessan5141 : È TUTTO BELLISSIMO! – IL NUOVO EDITORE DELL’ESPRESSO E PRESIDENTE DELLA SALERNITANA, DANILO IERVOLINO, SI CANDIDA C… - francornldi : RT @SAGGEIDEE: Il nuovo editore de L'Espresso, Iervolino, si candida con #ForzaItalia. È un po' come dare la gestione e l'utilizzo del Co… - wichy03010695 : RT @Michele_Arnese: Il nuovo editore del settimanale L'Espresso, Danilo Iervolino, si candida in Forza Italia. Ps: non è una notizia di Ler… -

Contrordine compagni, Iervolino non si candida con Forza Italia Danilo Iervolino non si candida Contrordine compagni l'editore dell'Espresso Danilo Iervolino non si candida per Forza Italia. La notizia della presenza nelle liste azzurre del patron della Salernitana sta facendo il giro delle redazioni e in rete sta ... è tutto bellissimo: l'editore dell'espresso, danilo iervolino, si candida con forza italia Il nuovo editore del settimanale L'Espresso, Danilo Iervolino, si candida in Forza Italia. Ps: non è una notizia di Lercio. - Michele Arnese (@Michele_Arnese) August 16, 2022