K2: Kim & Kvaratskhelia il primo capolavoro di Spalletti (Di martedì 16 agosto 2022) Il 5 - 2 di Verona ha mandato in sollucchero de Laurentiis , che ne ha ben donde, così come palpabile è la soddisfazione dei tifosi partenopei. La verità è che al Bentegodi il nuovo Napoli è andato al ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 agosto 2022) Il 5 - 2 di Verona ha mandato in sollucchero de Laurentiis , che ne ha ben donde, così come palpabile è la soddisfazione dei tifosi partenopei. La verità è che al Bentegodi il nuovo Napoli è andato al ...

pisto_gol : Per idea di gioco e qualità il #Napoli è da #scudetto: #Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile,… - gippu1 : Nato a Tbilisi (longitudine 44°50'01' E), Khvicha #Kvaratskhelia diventa il giocatore più orientale a segnare in se… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Kim è un giocatore di personalità e leadership con grandi qualità tecniche e tattiche” ?? #ForzaNapoliSempre - k84_kim : NO NO NO NO NO Darius #RipDarius - ThunderRoadFC : I primi quattro nuovi innesti sono dei profili più che interessanti: il coreano Kim, la corsa di Ederson a centroca… -