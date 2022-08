Jill Biden positiva, la first lady va in isolamento (Di martedì 16 agosto 2022) La first lady statunitense Jill Biden è risultata positiva al Covid. Si isolerà e inizierà un ciclo di trattamento antivirale. Lo fa sapere la Casa Bianca. «Dopo essere risultata negativa al test Covid-19 durante il suo regolare controllo, a tarda sera la first lady ha iniziato a sviluppare sintomi simili al raffreddore», ha poi precisato la sua portavoce, Elizabeth Alexander. «È risultata di nuovo negativa a un test antigenico rapido ma al test Pcr è risultata positiva». Il Washington Post fa sapere, inoltre, che Jill Biden, 71 anni, è «doppiamente vaccinata e ha anche fatto le due dosi booster, quindi presenta solo sintomi lievi». Alla first lady è stata prescritta la ... Leggi su iltempo (Di martedì 16 agosto 2022) Lastatunitenseè risultataal Covid. Si isolerà e inizierà un ciclo di trattamento antivirale. Lo fa sapere la Casa Bianca. «Dopo essere risultata negativa al test Covid-19 durante il suo regolare controllo, a tarda sera laha iniziato a sviluppare sintomi simili al raffreddore», ha poi precisato la sua portavoce, Elizabeth Alexander. «È risultata di nuovo negativa a un test antigenico rapido ma al test Pcr è risultata». Il Washington Post fa sapere, inoltre, che, 71 anni, è «doppiamente vaccinata e ha anche fatto le due dosi booster, quindi presenta solo sintomi lievi». Allaè stata prescritta la ...

