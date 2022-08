Guida al Lecce 2022 23

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 16 agosto 2022) Piazzamento dello scorso campionato: Neopromossa Chi in più: Wladimiro Falcone (Sampdoria), Federico Brancolini (Fiorentina), Federico Baschirotto (Ascoli), Gianluca Frabotta (Juventus), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Daniel Samek (Slavia Praga), Kristijan Bistrovi? (CSKA Mosca), Joel Voelkerling Persson (Roma), Assan Ceesay (Zurigo), Lorenzo Colombo (Milan), Federico Di Francesco (SPAL), Lameck Banda (Petah Tivka). Chi in meno: Gabriel (Coritiba), Massimo Coda (Genoa), Mario Gargiulo (Modena), Fabio Lucioni (Frosinone), Zan Majer (Reggina), Antonio Barreca (Monaco), Alessandro Plizzari (Pescara), Paolo Faragò (Cagliari), Lorenco Simic (Ascoli) Una statistica interessante della scorsa stagione: In Serie B ilè stata la squadra che ha prodotto più xG in campionato (63.8), concedendone meno di tutti (35.7). Mai come lo scorso anno la lotta per la ...