Grosso incendio a Monreale, fiamme spente alle 5 del mattino (Di martedì 16 agosto 2022) Grosso incendio a Monreale questa notte a Valle Presti, nei pressi di Portella della Paglia. Le squadre antincendio hanno dovuto faticare non poco per arginare le fiamme che si sono sprigionate dalla tarda serata di ieri. Ad alimentare le fiamme il vento di scirocco. Il rogo è stato appiccato attorno alle 23. Sul posto il (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 16 agosto 2022)questa notte a VPresti, nei pressi di Portella della Paglia. Le squadre anthanno dovuto faticare non poco per arginare leche si sono sprigionate dalla tarda serata di ieri. Ad alimentare leil vento di scirocco. Il rogo è stato appiccato attorno23. Sul posto il (live.it)

