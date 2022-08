Emma Muscat | con quel vestito incanta tutti | Che fisico

Leggi su chemusica

(Di martedì 16 agosto 2022) I fan disono rimasti senza parole quando hanno visto ilche ha indossato: avete notato cheincredibile? Guardate la foto in questione. Bella e brava, la giovane cantante non manca mai di far parlare di sé. Per questa voltagli occhi sono puntati su uno scatto che di certo L'articolo, conChechemusica.it.