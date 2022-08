“È successo all’improvviso” Orietta Berti | tragedia sfiorata al concerto | donna in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 agosto 2022)aldi. È un anno ricco di soddisfazioni quello della cantante che a settembre sbarcherà in televisione come opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip. “Mi hanno fatto una proposta cui alla mia età sarebbe stato stupido rinunciare…”, ha svelato la cantante in un’intervista rilasciata a Nuovo TV. “Sarò avvantaggiata nel mio ruolo perché, soffrendo di insonnia e dormendo solo due ore per notte, vedrò tutto quello che faranno i concorrenti…”, ha spiegato ancora la nuova opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini.ha preso il posto di Adriana Volpe – ha conduttrice ha rifiutato di tornare a vestire i panni dell’opinionista – e farà compagnia a Sonia Bruganelli, che invece, dopo ...