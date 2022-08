Crimea, incendio ed esplosioni di munizioni in una base russa. Mosca: «Sabotaggio» (Di martedì 16 agosto 2022) Un incendio che ha causato l'esplosione di munizioni è scoppiato questa mattina in una base militare nella Crimea annessa alla Russia. A renderlo noto il ministero della Difesa russo,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 16 agosto 2022) Unche ha causato l'esplosione diè scoppiato questa mattina in unamilitare nellaannessa alla Russia. A renderlo noto il ministero della Difesa russo,...

