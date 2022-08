Concorso per 11 Posti da Collaboratore Tecnico in CREA (Di martedì 16 agosto 2022) Il Consiglio sulla Ricerca in Agricoltura (CREA) ha pubblicato un Bando di Concorso per l’assunzione a tempo determinato (12 Mesi) di 11 Collaboratori Tecnici di Livello VI, per le città di Milano, Bologna, Battipaglia (SA), Lonigo (VI) e Tavazzano(LO). Bando di Concorso In attuazione della determinazione prot. 67010 del 12 luglio 2022, e' indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di undici unita' di personale, per dodici mesi, con contratto di' lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idoneo all'esercizio di funzioni di ascrivibili al profilo professionale di Collaboratore Tecnico VI livello, per le attivita' connesse alle funzioni di controllo della certificazione delle sementi - bando CREA DC 18/2022. ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 16 agosto 2022) Il Consiglio sulla Ricerca in Agricoltura () ha pubblicato un Bando diper l’assunzione a tempo determinato (12 Mesi) di 11 Collaboratori Tecnici di Livello VI, per le città di Milano, Bologna, Battipaglia (SA), Lonigo (VI) e Tavazzano(LO). Bando diIn attuazione della determinazione prot. 67010 del 12 luglio 2022, e' indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di undici unita' di personale, per dodici mesi, con contratto di' lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idoneo all'esercizio di funzioni di ascrivibili al profilo professionale diVI livello, per le attivita' connesse alle funzioni di controllo della certificazione delle sementi - bandoDC 18/2022. ...

