Altre 8 medaglie nelle piscine di Roma, ma Supergreg oggi non vince (Di martedì 16 agosto 2022) Un'altra giornata piena di medaglia. Anche se l'acuto più bello non c'è stato. L'uomo più atteso nella finale più attesa si è dovuto accontentare del secondo posto. Solo argento per Gregorio ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 agosto 2022) Un'altra giornata piena di medaglia. Anche se l'acuto più bello non c'è stato. L'uomo più atteso nella finale più attesa si è dovuto accontentare del secondo posto. Solo argento per Gregorio ...

Eurosport_IT : Altre due medaglie speciali ?????? A conquistare l’oro sono Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio e Arianna… - juornoit : #Juorno #Europei nuoto: #Ceccon #show, altre 7 #medaglie per l’Italia - paolochiariello : #Juorno #Europei nuoto: #Ceccon #show, altre 7 #medaglie per l’Italia - Monlue66 : RT @ROBZIK: Altre medaglie da incorniciare per gli atleti italiani. L’argento di Andrea Dallavalle nel salto triplo e il bronzo di Sara Fan… - Italian : Europei nuoto: Thomas Ceccon show, altre 7 medaglie per l'Italia -