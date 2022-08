Addio ad Anna Rita Luceri | chi era la comica di “Zelig” morta a 48 anni

(Di martedì 16 agosto 2022) Aveva 48, era giovane, era famosa:, brillantesalentina, si è spenta per una malattia fulminante, diagnosticata solamente due settimane fa. Da giorni le sue condizioni erano apparse molto gravi. La sua verve è impossibile da dimenticare: aveva partecipato acon il trio comico Ciciri e Tria, ma anche a Tu Sì Que Vales. Un futuro luminoso davanti a sé: lascia il marito e la figlia.ad: èa 48Lapugliese, conosciuta a livello nazionale per aver preso parte al trio femminile Ciciri e Tria, èper colpa di un male incurabile. La malattia fulminante le era stata diagnosticata ...

Chi era l'attriceRita Luceri, 48 anni, era originaria di Martano, un paesino di 8mila abitanti nella provincia di Lecce . Giovanissima, insieme alle due colleghe Carla Calò e Francesca (Chicca) ...alla comica salentinaRita Luceri. L'artista aveva solo 48 anni ed era originaria di Martano, in Puglia: era nota a livello locale e nazionale per aver fatto parte del trio comico Ciciri e ...L'artista, originaria di Martano, si è spenta a 48 anni a causa di una malattia che l'ha portata via in pochi giorni. A salutarla, tra gli altri, sono state prorpio le due colleghe che hanno postato… ...È scomparsa in circostanze misteriose l'artista salentina che col trio Ciciri e Tria aveva partecipato a diversi programmi Mediaset ...