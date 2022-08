giornali_it : Vignola, accecata a colpi di forbice: preso l'autore della brutale aggressione #15agosto #QuotidianiNazionali #Leggo - gazzettamodena : Vignola. Accecata con le forbici al centro massaggi -

leggo.it

I fatti - avvenuti in un centro massaggi di- risalgono al 21 maggio scorso. Tra gli elementi di prova raccolti dai Carabinieri nel corso delle indagini spicca quanto rilevato dal RIS di ...I fatti - avvenuti in un centro massaggi di- risalgono al 21 maggio scorso. Tra gli elementi di prova raccolti dai Carabinieri nel corso delle indagini spicca quanto rilevato dal RIS di ... Vignola, accecata a colpi di forbice: arrestato l'autore dell'aggressione I Carabinieri di Vignola hanno arrestato - eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Modena su richiesta della Procura della città emiliana - un ...I Carabinieri di Vignola hanno arrestato - eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Modena su richiesta della Procura della città emiliana - un uomo di ...