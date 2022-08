Stranger Things 4: ecco com’è stata realizzata la scena di Running Up That Hill tra Max e Vecna (Di lunedì 15 agosto 2022) Stranger Things è entrata ufficialmente nella cultura pop grazie alla sua presenza dominante di una strepitosa quarta stagione. Abbiamo adorato un po’ tutta la serie, con i suoi livelli più alti e livelli più bassi, ma una delle sequenze che abbiamo più amato è sicuramente quella di “Running Up That Hill”, tra Max e Vecna. Stranger Things: tutte le curiosità svelate sulla scena più pop delle serie tv In un’intervista rilasciata a Collider, il supervisore degli effetti visivi Julien Hery ha spiegato come il suo team di Rodeo FX abbia ampliato la tana della mente di Vecna e abbia costruito gran parte degli effetti visivi della scena intorno alla straordinaria performance di Sadie Sink. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 agosto 2022)è entrata ufficialmente nella cultura pop grazie alla sua presenza dominante di una strepitosa quarta stagione. Abbiamo adorato un po’ tutta la serie, con i suoi livelli più alti e livelli più bassi, ma una delle sequenze che abbiamo più amato è sicuramente quella di “Up”, tra Max e: tutte le curiosità svelate sullapiù pop delle serie tv In un’intervista rilasciata a Collider, il supervisore degli effetti visivi Julien Hery ha spiegato come il suo team di Rodeo FX abbia ampliato la tana della mente die abbia costruito gran parte degli effetti visivi dellaintorno alla straordinaria performance di Sadie Sink. La ...

