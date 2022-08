Sky – Barak salta Verona-Napoli, distratto da voci di mercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Ultim’ora di formazione di Sky, Antonin Barak può saltare Verona-Napoli, perché distratto da voci di mercato. Fino ad ora Cioffi ha sempre tenuto in considerazione il suo centrocampista, non lo ha mai escluso come accaduto con Simeone che non era mai stato convocato per le amichevoli perché aveva già un accordo col Napoli. Verona-Napoli: Barak fuori dalle probabili formazioni Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio le voci di mercato hanno un peso specifico in casa Verona. Ecco perché Barak può saltare la sfida con il Napoli. Tra l’altro proprio il club azzurro è molto interessato al giocatore. Si ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 15 agosto 2022) Ultim’ora di formazione di Sky, Antoninpuòre, perchédadi. Fino ad ora Cioffi ha sempre tenuto in considerazione il suo centrocampista, non lo ha mai escluso come accaduto con Simeone che non era mai stato convocato per le amichevoli perché aveva già un accordo colfuori dalle probabili formazioni Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio ledihanno un peso specifico in casa. Ecco perchépuòre la sfida con il. Tra l’altro proprio il club azzurro è molto interessato al giocatore. Si ...

napolipiucom : Sky - Barak salta Verona-Napoli, distratto da voci di mercato #CalcioNapoli #veronanapoli #ForzaNapoliSempre… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Verona-Napoli, la probabile formazione dell'Hellas: dubbio Barak per Cioffi - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Verona-Napoli, la probabile formazione dell'Hellas: dubbio Barak per Cioffi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Verona-Napoli, la probabile formazione dell'Hellas: dubbio Barak per Cioffi - napolimagazine : SKY - Verona-Napoli, la probabile formazione dell'Hellas: dubbio Barak per Cioffi -