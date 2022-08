Palermo, in arrivo un doppio colpo dalla A: Stulac e Segre per Corini (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Palermo, dopo la vittoria all’esordio in B contro il Perugia, guarda al mercato: Stulac e Segre vicini al rosanero Il Palermo di Corini ha iniziato bene la stagione. La vittoria sul Perugia con i gol di Brunori e Elia ha aumentato l’entusiasmo della piazza. Dal campo al mercato, i rosanero in queste ore potrebbero regalare un doppio colpo dalla A per Corini. Stulac e Segre, infatti, nei prossimi giorni vestiranno la maglietta del Palermo per due rinforzi importanti per la cadetteria. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Il, dopo la vittoria all’esordio in B contro il Perugia, guarda al mercato:vicini al rosanero Ildiha iniziato bene la stagione. La vittoria sul Perugia con i gol di Brunori e Elia ha aumentato l’entusiasmo della piazza. Dal campo al mercato, i rosanero in queste ore potrebbero regalare unA per, infatti, nei prossimi giorni vestiranno la maglietta delper due rinforzi importanti per la cadetteria. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Palermo, in arrivo #DiMariano - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Palermo boom. In arrivo sei colpi dal mercato' - Ilovepalermocalcio - palermo24h : Chiede soldi davanti al supermercato e all’arrivo della Volante aggredisce i poliziotti: arrestato - Maddy11289 : @81Princy Non è solo questione di età, Can Yaman ha dovuto cambiare casa per l'eccessiva attenzione e morbosità del… - ILOVEPACALCIO : Palermo, il Torino frena per Segre: il caso Lukic blocca l'arrivo del centrocampista in rosanero - Ilovepalermocalc… -