LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Bianchi accede al prossimo turno del Time Trial; beffa per Boscaro (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.44 Fase interlocutoria al momento, l’azzurra è stabilmente nelle prime posizioni. 13.42 Ecco la startlist completa: At the fence 12 DIDERIKSEN Amalie 10009487085 Denmark-DEN 81 MARTINS Maria 10015577574 Portugal-POR 6 KOPECKY Lotte 10007350459 Belgium-BEL 16 COPPONI Clara 10015328711 France-FRA 30 TEUTENBERG Lea Lin 10016000536 Germany-GER50 BARBIERI Rachele 10010714743 Italy-ITA 93 SEITZ Aline 10009548319 Switzerland-SUI 85 CALVO BARBERO Tania 10006604771 Spain-ESP 2 EBERHARDT Verena 10008670770 Austria-AUT 40 BORISSZA Johanna Kitti 10010663415 Hungary-HUN At the blue band 69 STENBERG Anita Yvonne 10008956114 Norway-NOR 64 VAN DER DUIN Maike 10022697475 Netherlands-NED 46 KAY Emily 10008678551 Ireland-IRL 57 BALEIŠYTE Olivija 10010807905 Lithuania-LTU 11 ŠEV?ÍKOVÁ Petra 10015336791 Czech Republic-CZE 82 BA?ÍKOVÁ Alžbeta ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Fase interlocutoria al momento, l’azzurra è stabilmente nelle prime posizioni. 13.42 Ecco la startlist completa: At the fence 12 DIDERIKSEN Amalie 10009487085 Denmark-DEN 81 MARTINS Maria 10015577574 Portugal-POR 6 KOPECKY Lotte 10007350459 Belgium-BEL 16 COPPONI Clara 10015328711 France-FRA 30 TEUTENBERG Lea Lin 10016000536 Germany-GER50 BARBIERI Rachele 10010714743 Italy-ITA 93 SEITZ Aline 10009548319 Switzerland-SUI 85 CALVO BARBERO Tania 10006604771 Spain-ESP 2 EBERHARDT Verena 10008670770 Austria-AUT 40 BORISSZA Johanna Kitti 10010663415 Hungary-HUN At the blue band 69 STENBERG Anita Yvonne 10008956114 Norway-NOR 64 VAN DER DUIN Maike 10022697475 Netherlands-NED 46 KAY Emily 10008678551 Ireland-IRL 57 BALEIŠYTE Olivija 10010807905 Lithuania-LTU 11 ŠEV?ÍKOVÁ Petra 10015336791 Czech Republic-CZE 82 BA?ÍKOVÁ Alžbeta ...

