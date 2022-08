Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni | perché si sono lasciati? Spunta un tradimento

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 agosto 2022)stati per molti anni una coppia molto affiatata, ma la loro storia all'improvviso è terminata ed entrambi hanno preso strade diverse. Dopo annila verità sulla loro separazione.debutta in un programma dal titolo Un ciack per artisti domani condotto da Carlo Conti nel 1981 e nel 1986 torna sul piccolo schermo di una televisione regionale con il varietà Succo d'Arancia in cui c'era anche Giorgio Panariello. Debutta in Rai nel 1988 nel programma Il piacere dell'estate da quel momento comincia la sua scalata al successo. Si fa conoscere al grande pubblico nel ruolo di regista e attore con il film I Laureati del 1995 e solo un anno dopo replica il successo con Il Ciclone, confermandosi ...