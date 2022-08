La strana storia del torneo di Cincinnati: rischiava di sparire, ora è un passo dalla vendita (Di lunedì 15 agosto 2022) Uno dei più importanti tornei al mondo sta per cambiare padrone. E forse, chissà, anche sede. Parliamo di Cincinnati, al via oggi, uno dei due Masters 1000 estivi nel Nord America, ultimo grande ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 agosto 2022) Uno dei più importanti tornei al mondo sta per cambiare padrone. E forse, chissà, anche sede. Parliamo di, al via oggi, uno dei due Masters 1000 estivi nel Nord America, ultimo grande ...

Gazzetta_it : La strana storia del torneo di Cincinnati: rischiava di sparire, ora è un passo dalla vendita - MIiracleAligner : Crepo per questa che fa la storia indovinate chi vive a Berlino perché uno è in shorts e maglietta e lei con il ves… - LaGrevia : @ammaiFiamma Oddio la storia della cuccia MOLTO STRANA - dreamslover94 : @raffy_nialler Esatto anche perché non avendo letto il libro non si conosce nel dettaglio personaggi e storia quind… - MagGiulio : @SimoneAlliva Sono d'accordo. Diciamo che la storia dei 20.000 euro trovati nella cuccia del cane è stata decisamente strana. -