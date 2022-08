Juventus Sassuolo: Allegri si affida a Di Maria, Dionisi col dubbio Raspadori (Di lunedì 15 agosto 2022) Juventus e Sassuolo chiudono la 1^ giornata della stagione di Serie A: Allegri si affida a Di Maria, mentre Dionisi è col dubbio Raspadori Juventus e Sassuolo chiudono la 1^ giornata della stagione di Serie A. Allegri e Dionisi stanno pensando alle formazioni da mettere in campo. In casa Juve il tecnico si affida a Di Maria a supporto di Vlahovic. Possibile 4-4-2 con McKennie a sinistra e Cuadrado in vantaggio su Kostic a destra. Dietro esordio per Bremer. In casa Sassuolo Dionisi giocherà con il tridente e potrebbe vedersi subito titolare Pinamonti. dubbio Raspadori, ma il classe 2000 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022)chiudono la 1^ giornata della stagione di Serie A:sia Di, mentreè colchiudono la 1^ giornata della stagione di Serie A.stanno pensando alle formazioni da mettere in campo. In casa Juve il tecnico sia Dia supporto di Vlahovic. Possibile 4-4-2 con McKennie a sinistra e Cuadrado in vantaggio su Kostic a destra. Dietro esordio per Bremer. In casagiocherà con il tridente e potrebbe vedersi subito titolare Pinamonti., ma il classe 2000 ...

Gazzetta_it : Juve, dopo il rinnovo è un altro Perin. E col Sassuolo tocca a lui - DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Allegri per l'esordio della @juventusfc contro il @SassuoloUS - forumJuventus : #JuveSassuolo, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-1-1 con Di Maria e Vlahovic in attacco, mentre sulle fasce… - norteyrichard62 : RT @DiMarzio: #SerieA | Le probabili scelte di #Allegri per l'esordio della @juventusfc contro il @SassuoloUS - David52151651 : @teo_acm Verona-Napoli 0-3 Juventus-Sassuolo 2-2 -