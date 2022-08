Berrettini-Tiafoe oggi, ATP Cincinnati 2022: orario, programma, tv, streaming. Si gioca di notte! (Di lunedì 15 agosto 2022) Inizierà nel cuore della notte italiana il percorso di Matteo Berrettini al Western & Southern Open, meglio conosciuto come Masters 1000 di Cincinnati, Stati Uniti. Sul cemento dell’Ohio il tennista romano cercherà di migliorare la condizione in vista degli US Open e proverà anche a mettersi alle spalle il torneo di Montreal che lo ha visto uscire di scena troppo presto. L’avversario di giornata del due volte vincitore del Queen’s sarà il padrone di casa Frances Tiafoe, attuale numero 25 del ranking e giocatore sempre pericoloso su questo tipo di campi. Quando si giocherà il match? Il programma del Campo Centrale prenderà il via alle ore 17.00 italiane e la partita che vedrà protagonista il nostro portacolori sarà la quarta in ordine di tempo (in precedenza vedremo Elena Rybakina-Mayar Sherif, ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Inizierà nel cuore della notte italiana il percorso di Matteoal Western & Southern Open, meglio conosciuto come Masters 1000 di, Stati Uniti. Sul cemento dell’Ohio il tennista romano cercherà di migliorare la condizione in vista degli US Open e proverà anche a mettersi alle spalle il torneo di Montreal che lo ha visto uscire di scena troppo presto. L’avversario di giornata del due volte vincitore del Queen’s sarà il padrone di casa Frances, attuale numero 25 del ranking etore sempre pericoloso su questo tipo di campi. Quando si giocherà il match? Ildel Campo Centrale prenderà il via alle ore 17.00 italiane e la partita che vedrà protagonista il nostro portacolori sarà la quarta in ordine di tempo (in precedenza vedremo Elena Rybakina-Mayar Sherif, ...

