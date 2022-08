Verona - Napoli | Previsti 15 mila spettatori allo stadio Bentegodi

(Di domenica 14 agosto 2022) Per la prima gara di campionato tra Hellas", sonocirca 15000. I biglietti acquistati al momento sono 3.911, di questi 967 sono del settore ospiti. Ricordiamo che gli abbonati del club Veneto sono 11.258 come riporta il portale Hellaslive. Ilcomunica che i cancelli dello" apriranno alle ore 16.30. Si raccomanda di raggiungere locon largo anticipo, evitando code e assembramenti.

sscnapoli : ?? #Spalletti “Questo Napoli farà innamorare ancora i tifosi” ?? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, fatta per #Simeone dal #Verona L'attaccante argentino arriva in prestito con obbligo di… - gianluigibuffon : Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito do… - ZonaBianconeri : RT @SilvestriP: #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli #Lazio #Fiorentina #Milan #Torino #Cremonese #Sassuolo #Bologna #Atalanta #Verona #Amazo… - lios_1926 : RT @AndreaC_1998_: Spoiler Verona-Napoli -

...45 Benevento - Cosenza 0 - 1 20:45 Brescia - Südtirol 2 - 0 20:45 Modena - Frosinone 0 - 1 20:45 SPAL - Reggina 1 - 3 20:45 Venezia - Genoa 1 - 2 CALCIO - SERIE A 18:3020:45 Juventus ...Pardon, alle 18.30 di lunedì: in campo. A seguire Juventus - Sassuolo .Spalletti sa cosa serve per fare innamorare nuovamente i tifosi del Napoli. Vi è riuscito già lo scorso anno, quando arrivò in una piazza depressa - Champions ...Era stato corteggiato anche dalla Juventus il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Ora però sembra essere promesso sposo del Paris Saint Germain. Ennes ...