Venti anni, accoltellato per strada a Napoli da uno sconosciuto senza un motivo (Di domenica 14 agosto 2022) Questa notte verso le 3 i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per un 20enne del rione Sanità già noto alle forze dell'ordine, ferito all'avambraccio sinistro e al fianco destro. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzo, poco prima di rincasare, sia stato aggredito con un coltello da un uomo senza alcun apparente motivo. Il 20enne è stato dimesso con 14 giorni di prognosi. Le indagini sono tuttora in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Centro.

