Vede i carabinieri e si getta nell'Arno: preso extracomunitario (Di domenica 14 agosto 2022) Un marocchino 21enne si è gettato nell'Arno da oltre due metri d'altezza. Aveva violato il divieto di dimora sul territorio comunale, comminatogli a causa di alcuni reati legati allo spaccio di droga Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 agosto 2022) Un marocchino 21enne si ètoda oltre due metri d'altezza. Aveva violato il divieto di dimora sul territorio comunale, comminatogli a causa di alcuni reati legati allo spaccio di droga

