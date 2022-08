Trasformismi. Anni di Eurofobia non si cancellano con un messaggio in tre lingue (Di domenica 14 agosto 2022) Meloni e Salvini restano anti-europei. Si sono astenuti sui 209 miliardi del Pnrr, FdI voleva cancellare la preminenza dei Trattati sugli ordinamenti nazionali. Non è dato sapere cosa pensino della razza pura evocata dal loro amico Orban qualche giorno fa, dei muri e del filo spinato Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 agosto 2022) Meloni e Salvini restano anti-europei. Si sono astenuti sui 209 miliardi del Pnrr, FdI voleva cancellare la preminenza dei Trattati sugli ordinamenti nazionali. Non è dato sapere cosa pensino della razza pura evocata dal loro amico Orban qualche giorno fa, dei muri e del filo spinato

ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Trasformismi. Anni di Eurofobia non si cancellano con un messaggio in tre lingue - gioperr52 : RT @HuffPostItalia: Trasformismi. Anni di Eurofobia non si cancellano con un messaggio in tre lingue - HuffPostItalia : Trasformismi. Anni di Eurofobia non si cancellano con un messaggio in tre lingue - andream41254287 : RT @OGiannino: Molto, molto bene. Ci voleva coraggio x il mea culpa. Ora un terzo polo irriducibile a finte coalizioni con trasformisti e c… - RobertoPorta7 : RT @OGiannino: Molto, molto bene. Ci voleva coraggio x il mea culpa. Ora un terzo polo irriducibile a finte coalizioni con trasformisti e c… -