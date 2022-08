Salernitana | Nicola | 'Vogliamo costruire qualcosa di duraturo | è un privilegio'

Mario01437926 : SALERNITANA Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim. All… - LAROMA24 : Salernitana-Roma, Nicola: 'Dopo la salvezza vogliamo migliorare e costruire' #AsRoma - romanewseu : #Salernitana, Nicola prima della #Roma: “Vogliamo costruire qualcosa di duraturo” ? - SportdelSud : ??? Le formazioni ufficiali della sfida di campionato tra #SalernitanaRoma: ecco le scelte di Davide Nicola e José M… - salvatore3269 : RT @GoalItalia: Nicola punta su Bonazzoli e Botheim ?? Mourinho lancia fin da subito Dybala ???? Le formazioni ufficiali di #SalernitanaRoma… -

Salernitata - Roma, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim. All.:. ROMA (3 - 4 - 2 -...... che si affida alla classe di Zaniolo e di Dybala dietro Abraham, e di Davide, che invece lancia subito Candreva, ultimo arrivato. Formazioni ufficiali- Roma(3 - 5 - ...Tutte le dichiarazioni del tecnico granata Davide Nicola in occasione di Salernitana-Roma, match valido per la 1a giornata di Serie A.Subito una grande sfida per la Roma che di fronte si troverà la Salernitana di Nicola, galvanizzata dai tanti acquisti. L'allenatore granata lancia subito Can ...