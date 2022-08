Repubblica – Nasce un grande Napoli | tre grandi acquisti in chiusura

Leggi su napolipiu

(Di domenica 14 agosto 2022) Ilsta per chiudere tradi calciomercato. Secondonei prossimi giorni il club azzurro è in grado di rivoluzione la rosa di Luciano Spalletti che ha chiesto rinforzi. Il tecnico in conferenza stampa lo ha detto chiaramente, è disponibile a lavorare con i giovani a rilanciare il progetto, ma vuole che venga rinforzata la rosa a sua disposizione. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in queste ore stanno lavorando in questo senso, trattando i nomi di Ndombele, Navas e Raspadori. Calciomercato: nuoviin arrivo Oggifa sapere che Navas, Raspadori e Ndombele sono vicinissimi a vestire la maglia azzurra. Addirittura i tre affari potrebbero chiudersi tutti e tre nella prossima settimana, consegnando una squadra ...