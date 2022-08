Oroscopo giornaliero | 14 agosto 2022

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 14 agosto 2022) La luna incontra Nettuno in Pesci alle 7:58, ispirando un’atmosfera sognante e creativa, ma potremmo entrare in azione mentre la luna si mescola con Marte in Toro alle 10:53. La luna si connette con il pianeta di potere Plutone in Capricorno alle 11:11, incoraggiandoci a esplorare le nostre emozioni più profonde. Il sole in Leone