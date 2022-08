Nuoto | l’Italia vince la 4×100 sl agli Europei Ceccon | Miressi | Zazzeri | “Volevamo l’oro in casa”

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022)ha conquistato la meda d’oro con lastile libero maschile2022 di. Gli azzurri hanno giganteggiato nella staffetta veloce, uno degli eventi più spettacolori in assoluto. La nostra Nazionale si è imposta con pieno merito al Foro Italico di Roma, mandando in visibilio il proprio pubblico e facendo suonare l’Inno di Mameli in chiusura di questa giornata di gare nelle capitale. Alessandro, Thomas, Lorenzo, Manuel Frigo hanno trionfato con il tempo di 3:10.50 davanti a Ungheria (3:12.43) e Gran Bretagna (3:12.70). Si tratta di un successo meraviglioso per i cavalieri delle acque, tornati a imporsi in questa gara a livello continentale dopo 16 anni di digiuno. Un altro sigillo di ...