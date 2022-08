Nel programma del M5s i 9 punti 'richiesti' da Giuseppe Conte al premier Draghi (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - “Dalla parte giusta, cuore e coraggio per l'Italia di domani”. Con questo slogan M5s ha deciso di lanciare il programma per le prossime Politiche, depositato ieri assieme al simbolo e pubblicato oggi sul sito. Un programma di 13 pagine, che in sostanza ricalca i nove punti del documento con cui Giuseppe Conte si presentò a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi, innescando di fatto la crisi che ha portato alle dimissioni del premier e allo scioglimento delle Camere. “Il Movimento 5 Stelle – si legge nell'introduzione al programma - è l'unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato l'80% degli impegni presi nel 2018 con gli elettori. Grazie alle nostre riforme, rivoluzionarie e concrete, il Paese ha retto nel momento più duro ... Leggi su agi (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - “Dalla parte giusta, cuore e coraggio per l'Italia di domani”. Con questo slogan M5s ha deciso di lanciare ilper le prossime Politiche, depositato ieri assieme al simbolo e pubblicato oggi sul sito. Undi 13 pagine, che in sostanza ricalca i novedel documento con cuisi presentò a Palazzo Chigi dalMario Draghi, innescando di fatto la crisi che ha portato alle dimissioni dele allo scioglimento delle Camere. “Il Movimento 5 Stelle – si legge nell'introduzione al- è l'unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato l'80% degli impegni presi nel 2018 con gli elettori. Grazie alle nostre riforme, rivoluzionarie e concrete, il Paese ha retto nel momento più duro ...

