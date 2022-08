Ndombele-Napoli, c’è il sì del Tottenham: le ultime sulla trattativa (Di domenica 14 agosto 2022) Insiste il Napoli sul mercato alla ricerca di un colpo in attacco con Giacomo Raspadori, di Keylor Navas per la porta e di un profilo di spessore per il centrocampo che possa sopperire ad eventuali partenze. Il nome più vociferato degli ultimi giorni è quello di Tanguy Ndombele, che sembrerebbe essere nel mirino di Giuntoli per un’operazione in stile Anguissa. Affare Ndombele: l’accordo con il Tottenham Il club azzurro infatti pare che abbia concordato con il Tottenham per la formula del trasferimento su un prestito secco o con diritto di riscatto. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport sottolinea che il nodo principale alla trattativa è l’ingaggio del calciatore, che nella squadra inglese percepisce 8 milioni di stipendio netti. Calciomercato Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Insiste ilsul mercato alla ricerca di un colpo in attacco con Giacomo Raspadori, di Keylor Navas per la porta e di un profilo di spessore per il centrocampo che possa sopperire ad eventuali partenze. Il nome più vociferato degli ultimi giorni è quello di Tanguy, che sembrerebbe essere nel mirino di Giuntoli per un’operazione in stile Anguissa. Affare: l’accordo con ilIl club azzurro infatti pare che abbia concordato con ilper la formula del trasferimento su un prestito secco o con diritto di riscatto. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport sottolinea che il nodo principale allaè l’ingaggio del calciatore, che nella squadra inglese percepisce 8 milioni di stipendio netti. Calciomercato...

