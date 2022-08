Lista “Referendum e Democrazia con Marco Cappato”, comincia la raccolta firme online (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA – comincia oggi la raccolta firme per la Lista ‘Referendum e Democrazia con Cappato’. Per poter partecipare alle elezioni, la Lista deve raccogliere 60.000 firme in poco più di una settimana. La sfida lanciata da Marco Cappato è di raccogliere le firme online, tramite Spid sul sito Internet www.ListaReferendumeDemocrazia.it, per sbloccare un paese che continua a non servirsi della tecnologia per far rivivere la partecipazione e che pone limiti all’esercizio democratico. La Lista nasce in risposta alla violazione dei diritti dei cittadini in Italia, violazioni che si sono accentuate nell’imminente ... Leggi su lopinionista (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA –oggi laper lacon’. Per poter partecipare alle elezioni, ladeve raccogliere 60.000in poco più di una settimana. La sfida lanciata daè di raccogliere le, tramite Spid sul sito Internet www..it, per sbloccare un paese che continua a non servirsi della tecnologia per far rivivere la partecipazione e che pone limiti all’esercizio democratico. Lanasce in risposta alla violazione dei diritti dei cittadini in Italia, violazioni che si sono accentuate nell’imminente ...

marcocappato : Domani, 14 agosto andremo a depositare il nostro simbolo per iniziare la raccolta firme per la lista “Referendum e… - monicafrassoni : Se avessi avuto il dono del’ubiquita stamattina sarei stata a Roma, per la consegna con @MarcoCappato,… - marcocappato : Se anche #Calenda raccoglierà le firme, si accorgerà della nostra richiesta di firma digitale sulle liste elettoral… - Lopinionista : Lista “Referendum e Democrazia con Marco Cappato”, comincia la raccolta firme online - CaMaryqueen : RT @ListaReferendum: Oggi per la prima volta puoi firmare “digitalmente” una lista elettorale con la stesse modalità usate per i #Referendu… -