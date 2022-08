Lazio, l’obiettivo di Sarri è quello di blindare la difesa (Di domenica 14 agosto 2022) Maurizio Sarri vuole invertire il trend negativo della scorsa stagione: la difesa va rinforzata e blindata per puntare alla Champions l’obiettivo Champions della Lazio passa da un sostanziale cambio di marcia del reparto difensivo. Lo sa bene Maurizio Sarri che, come riporta il Corriere dello Sport, ha tutta l’intenzione di blindare la difesa. Troppi i 58 gol presi lo scorso anno. Non preoccupa l’attacco che con le 77 reti messe a segno è arrivato dietro soltanto all’Inter. Trovare il perfetto equilibrio tra le due fasi è la chiave per migliorare sensibilmente il quinto posto della scorsa annata L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Mauriziovuole invertire il trend negativo della scorsa stagione: lava rinforzata e blindata per puntare alla ChampionsChampions dellapassa da un sostanziale cambio di marcia del reparto difensivo. Lo sa bene Maurizioche, come riporta il Corriere dello Sport, ha tutta l’intenzione dila. Troppi i 58 gol presi lo scorso anno. Non preoccupa l’attacco che con le 77 reti messe a segno è arrivato dietro soltanto all’Inter. Trovare il perfetto equilibrio tra le due fasi è la chiave per migliorare sensibilmente il quinto posto della scorsa annata L'articolo proviene da Calcio News 24.

