Giappone, nucleare civile: problemi di inquinamento e di relazioni internazionali (Di domenica 14 agosto 2022) Le autorità Giapponesi hanno autorizzato il piano di scarico in mare delle cosiddette "acque trattate" della centrale nucleare Fukushima Dai-ichi. Si tratta di più di un milione di tonnellate di acqua contenente trizio, accumulatasi presso la centrale dopo il disastro del 2011. La Tokyo Electric Power Company ha dichiarato che presto inizieranno i lavori per la costruzione di tunnel sottomarini e delle altre installazioni necessarie. Le nazioni vicine ovviamente non hanno mostrato entusiasmo per questa decisione, non apprezzata nemmeno dagli organismi internazionali; solamente gli USA appoggiano il programma Giapponese. E proprio in questi giorni è stato portato a termine un lavoro triennale di trasferimento negli Stati Uniti di 30 chilogrammi di uranio ad alto arricchimento dalla struttura critica del reattore di ...

