Formazioni ufficiali Salernitana-Roma | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 14 agosto 2022) Ledi, match valido per la prima giornata di. Stadio Arechi pronto a ospitare lo scontro che mette di fronte i granata che lotteranno per la salvezza e i giallorossi, sui quali grava un’euforia generale dell’ambiente, che potrebbero anche ambire allo scudetto. Si parte alle ore 20.45 di domenica 14 agosto. Di seguito ecco le scelte di Nicola e Mourinho per la partita di oggi.: in attesa: in attesa SportFace.