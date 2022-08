Estate in carcere: si costruisce morte (Di domenica 14 agosto 2022) In questi giorni il tema dei suicidi in carcere è ricordato da numerose tEstate giornalistiche, cartacee ed online, in quanto prendono la massima rappresentazione statistica le persone che pongono la parola fine. È una situazione tutt’altro che nuova per le cronache italiane, ma ora sembra nettamente peggiorata. Ricordiamo che nel mondo chi e? detenuto si toglie la vita con una frequenza in media di 10-20 e piu? volte maggiore rispetto alle persone libere. Il dato e? secco ed eloquente. Ancora oggi, nonostante i notevoli cambiamenti del regime detentivo, l’incidenza suicidaria tra i detenuti nel nostro paese e? molto piu? elevata rispetto al resto della popolazione, e luglio ed agosto sono per le carceri mesi nefasti, oltre che per il gran caldo, soprattutto per l’assenza e la privazione di contatti umani. Il mondo lavorativo vuole uno stop per ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 agosto 2022) In questi giorni il tema dei suicidi inè ricordato da numerose tgiornalistiche, cartacee ed online, in quanto prendono la massima rappresentazione statistica le persone che pongono la parola fine. È una situazione tutt’altro che nuova per le cronache italiane, ma ora sembra nettamente peggiorata. Ricordiamo che nel mondo chi e? detenuto si toglie la vita con una frequenza in media di 10-20 e piu? volte maggiore rispetto alle persone libere. Il dato e? secco ed eloquente. Ancora oggi, nonostante i notevoli cambiamenti del regime detentivo, l’incidenza suicidaria tra i detenuti nel nostro paese e? molto piu? elevata rispetto al resto della popolazione, e luglio ed agosto sono per le carceri mesi nefasti, oltre che per il gran caldo, soprattutto per l’assenza e la privazione di contatti umani. Il mondo lavorativo vuole uno stop per ...

