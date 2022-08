Elezioni | Rizzo e Ingroia depositano il simbolo di Italia Sovrana e Popolare | “Andremo oltre 3%”

(Di domenica 14 agosto 2022), Dessì,e molti altri hanno depositato questa mattina al Viminale ildi. “Il nostro obiettivo è stare nelle istituzioni e nelle piazze. Se il dissenso del Paese riesce ad entrare in Parlamento è positivo perché rappresenterà quel 70% deglini che è contro la guerra“, ha dichiarato fuori il Viminale dopo aver depositato ildi. “Noi diciamo no all’invio delle armi in Ucraina e diciamo si al recupero di una politica fatta per i lavoratori”, ha sottolineato Francesco Toscano. “L’obiettivo del 3% è alla nostra portata perché c’è il popolo dell’astensionismo che non si sente rappresentato dalla politica. Noi vogliamo ...

In quelle quindici sigle ci sono nomi come quello dell'esponente comunista Marcoe quello ... Queste rischiano di non esserema un brutto esercizio di cattivo gusto . Perché una cosa è ...Abbiamo voluto impersonificare quello che noi vogliamo rappresentare: una del popolo che ha sofferto', ha detto. Toscano ha invece assicurato che completeranno 'a breve la raccolta firme . C'e' ... Elezioni, Rizzo e Pasquinelli candidati con Italia Sovrana e Popolare La leader di Fratelli d’Italia torna anche sull’argomento presidenzialismo: “Sceglieranno gli elettori”. Intanto c’è tempo fino alle 16 per la presentazione dei simboli al Viminale ...Avezzano. "Un'alleanza non meramente politica con al centro il "faro" della Costituzione del 1948 e il no a Euro, Unione Europea, Nato, Green Pass e vaccinazione obbligatoria": Stefano D'Andrea, presi ...